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        Mardin'de böbrek rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde böbrek rahatsızlığı bulunan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 13:19 Güncelleme: 02.04.2024 - 13:19
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        Mardin'de böbrek rahatsızlığı bulunan bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde böbrek rahatsızlığı bulunan bebek, ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi.

        Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Hemolotik Üremik Sendromu (HÜS) tanısı konulan 1 yaşındaki Seyhan B'nin ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca Mardin'e ambulans uçak gönderildi. Bebek, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'ndan ambulans uçakla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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