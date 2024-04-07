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        Mardin'de binanın havalandırma boşluğuna düşen kadın öldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2024 - 20:23 Güncelleme: 07.04.2024 - 20:23
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        Mardin'de binanın havalandırma boşluğuna düşen kadın öldü
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.

        İpek Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın zemin katında oturan 5 çocuk annesi Şemse D. (39), kuruması için dama astığı halıları toplamak isterken dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan zemin kata düştü.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şemse D'nin cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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