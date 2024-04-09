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        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 16:46 Güncelleme: 09.04.2024 - 16:46
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        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı
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        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geçirilen ramazan ayını geride bırakarak, bayrama ulaşıldığını belirtti.

        Yoğun geçen bir seçim sürecinin ardından Midyat adına çok güzel bir sürecin heyecan ve mutluluğunu da yaşadıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Bayramlar; mutlulukların paylaşıldığı, birlik ve beraberliğin güçlendirilip insanların kaynaşmasına vesile olan müstesna günlerdendir. Bu bayramın da milletçe sevgi, saygı ve kardeşliğimizin gelişmesine katkı sağlaması, İslam dünyasına huzur getirmesi en büyük dileğimizdir. Bu vesile ile tüm Midyatlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularla kutlayarak sevdikleri ile birlikte güzel bir bayram geçirmelerini diliyor, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum."

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