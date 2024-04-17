Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mardin'e geldi

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Mardin'e geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 20:50 Güncelleme: 17.04.2024 - 20:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mardin'e geldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Mardin'e geldi.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş'u, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir ve diğer ilgililer karşıladı.

        Kurtulmuş'un yarın Mardin'de çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik'ten açıklamalar
        Çelik'ten açıklamalar
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        "Ukrayna'ya daha çok yardım gönderin"
        Evini yazlık olarak kiraya verecekler dikkat!
        Evini yazlık olarak kiraya verecekler dikkat!
        Havayolu yine uçacak mı?
        Havayolu yine uçacak mı?
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Bir kadın daha cinayete kurban gitti: 2 çocuk annesi eşini katletti
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 32. haftanın panoraması
        'Şahinler' suç örgütüne yeni dava
        'Şahinler' suç örgütüne yeni dava
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Rönesans Gayrimenkul borsaya geliyor
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Meteorolojik olarak hareketli bir perşembe bizi bekliyor!
        Silahı elinden almak isterken öldürdü
        Silahı elinden almak isterken öldürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        Alonso, Leverkusen'i nasıl zirveye taşıdı?
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        "Pis oyunlar devam ediyor"
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        OtoTekno Habertürk TV'de başlıyor
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        Golden Boy 2024'e 3 Türk aday!
        İşte kızının annesi
        İşte kızının annesi
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Öncesi ve sonrasını böyle paylaştı!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Hapishane değil kafe... Girmek için sıraya giriyorlar!
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        Dünyanın en küçük ülkelerinden biri: Andorra
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"
        "Farklı bir hikâyeyi işliyoruz"

        Benzer Haberler

        Mardin'de motosikletle hız ve akrobatik hareketler yapan sürücülere ceza
        Mardin'de motosikletle hız ve akrobatik hareketler yapan sürücülere ceza
        Mardin'de kayalıklardan düşüp yaralandı
        Mardin'de kayalıklardan düşüp yaralandı
        Mardin'de akrobasi ve hız yapan motosiklet sürücülerine 96 bin lira ceza
        Mardin'de akrobasi ve hız yapan motosiklet sürücülerine 96 bin lira ceza
        Mardin'de kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı
        Mardin'de kayalıklardan düşen kişi ağır yaralandı
        Mardin'de bayramda yaşanan turist yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü
        Mardin'de bayramda yaşanan turist yoğunluğu esnafın yüzünü güldürdü
        Motosikletle tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada
        Motosikletle tek teker üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada