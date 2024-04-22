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        Mardin'de kırsal mahallelerde öğrenciler 23 Nisan'ı etkinliklerle kutluyor

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kırsal mahallelerdeki okullarda okuyan öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlenen etkinliklerle kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 17:38 Güncelleme: 22.04.2024 - 17:38
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        Mardin'de kırsal mahallelerde öğrenciler 23 Nisan'ı etkinliklerle kutluyor
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kırsal mahallelerdeki okullarda okuyan öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı düzenlenen etkinliklerle kutladı.

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce, "Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Geleceğimiz Olan Çocuklarımızla Buluşuyor" temasıyla "Minik Eller, Büyük Hayaller Projesi" hazırlandı.

        Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bu proje kapsamında usta öğreticilerden oluşan 5 ekiple kırsaldaki 15 okulda çocuklara yönelik ebru, seramik, tiyatro, baskı boyama gibi etkinlikler düzenledi.

        Bu okullardan biri de Buğday İlkokulu oldu.

        Artuklu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Çete ve Artuklu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Seyit İzci'nin de katıldığı etkinlikte öğrenciler 23 Nisan'ı etkinliklerle kutladı.

        - "1000 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz"

        Ufuk Çete AA muhabirine, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı daha coşkulu yaşamasını arzu ettiklerini söyledi.

        Bu kapsamda kırsalda çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Çete, "Çocukların bu mutluluğunu taçlandırmaya çalışıyoruz. Hafta boyunca kırsal mahallelerdeki 15 okulumuzda etkinliklerimiz devam edecek. Bu etkinlikle 1000 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. Amacımız çocukların 23 Nisan coşkusunu daha yoğun yaşamasını sağlamak, geleneksel el sanatlarımızı çocuklarımızın beğenisine sunmak." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerden Rugül Arı da 23 Nisan'ı etkinliklerle kutladıklarını belirterek, "Keyifli zaman geçirdik, çok mutlu olduk, eğlendik. Herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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