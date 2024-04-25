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        Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 11:24 Güncelleme: 25.04.2024 - 11:24
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        Mardin'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Ziyaret Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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