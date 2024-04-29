Mardin'de finans sektöründe çalışanlara "stres ile başa çıkma yöntemleri" eğitimi

Mardin'de Öz Finans-İş Sendikası tarafından banka çalışanlarına yönelik "stres ile başa çıkma ve öfke kontrolü" konulu eğitim düzenlendi.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Öz Finans İş Sendikası tarafından yürütülen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının finanse ettiği, "Finans Sektöründe Çalışanlara Yönelik Stres ile Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü Yöntemlerini Öğrenme Eğitimi Projesi" kapsamında kentte eğitim programı düzenlendi.

Sendika üyesi Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası çalışanlarının katıldığı eğitimde, stres yönetimi, duygu yönetimi, zaman yönetimi, iletişim ve motivasyon konularında eğitim verildi.