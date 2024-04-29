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        Mardin'de finans sektöründe çalışanlara "stres ile başa çıkma yöntemleri" eğitimi

        Mardin'de Öz Finans-İş Sendikası tarafından banka çalışanlarına yönelik "stres ile başa çıkma ve öfke kontrolü" konulu eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 19:19 Güncelleme: 29.04.2024 - 19:19
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        Mardin'de finans sektöründe çalışanlara "stres ile başa çıkma yöntemleri" eğitimi
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        Mardin'de Öz Finans-İş Sendikası tarafından banka çalışanlarına yönelik "stres ile başa çıkma ve öfke kontrolü" konulu eğitim düzenlendi.

        Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Öz Finans İş Sendikası tarafından yürütülen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının finanse ettiği, "Finans Sektöründe Çalışanlara Yönelik Stres ile Başa Çıkma ve Öfke Kontrolü Yöntemlerini Öğrenme Eğitimi Projesi" kapsamında kentte eğitim programı düzenlendi.

        Sendika üyesi Ziraat Bankası, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası çalışanlarının katıldığı eğitimde, stres yönetimi, duygu yönetimi, zaman yönetimi, iletişim ve motivasyon konularında eğitim verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Öz Finans-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Cennet Can, bankacı üyelerinin hem iş hayatına hem de sosyal yaşamlarına katkı sunmak için Bakanlığın katkıları ile eğitim programlarının ilkini Mardin'de gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Can, "Bankacı arkadaşlarımızın çalışma şartlarından kaynaklanan sorunlarına bir nebze olsun çözüm konusunda katkı sağlamak bizleri mutlu edecektir." ifadesini kullandı.

        Program sonunda Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Atıf Güdül, sendika üyelerine katılım belgesi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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