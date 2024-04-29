Mardin'de sokakta havaya ateş eden 2 kişi gözaltına alındı
Mardin'de sokakta tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı.
Mardin'de sokakta tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Artuklu ilçesinde evinin önünde silah sesleri duyan kişi, polise ihbarda bulundu.
Polis ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmada olayda kullanılan araç tespit edildi.
Araçta yapılan aramada tabanca, şarjör ve boş kovan ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri süren 2 şüpheli hakkında "genel güvenliği tehlikeye düşürme" suçundan soruşturma başlatıldı.
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