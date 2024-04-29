Mardin'de sokakta havaya ateş eden 2 kişi gözaltına alındı

Araçta yapılan aramada tabanca, şarjör ve boş kovan ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Artuklu ilçesinde evinin önünde silah sesleri duyan kişi, polise ihbarda bulundu.

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