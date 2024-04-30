Mardin'de aranan 38 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Ayrıca yılbaşından bu yana aranan 794 şüphelinin de yakalanarak adli makamlara sevk edildiği belirtildi.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda 38 kişi yakalandı. Bu kişilerden 14'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekipler firari suçluların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

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