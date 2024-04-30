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        Mardin'de devrilen pikaptaki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Derik ilçesinde devrilen pikapta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 22:01 Güncelleme: 30.04.2024 - 22:01
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        Mardin'de devrilen pikaptaki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
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        Mardin'in Derik ilçesinde devrilen pikapta bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Kale Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 V 5778 plakalı pikap kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada M.E.P (42), L.K (36) ve H.K (9) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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