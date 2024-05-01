Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesini ziyaret etti

Ömerli Belediyesini de ziyaret eden Akkoyun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ömerli Belediye Başkanı seçilen Hüsamettin Altındağ'a "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Daha sonra Akkoyun ve beraberindekiler Hürriyet Caddesinde esnafı ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinledi.

Vali Akkoyun, Hükümet Konağı önünde Kaymakam Kerem Türker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ tarafından karşılandı.

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