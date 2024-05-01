Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesini ziyaret etti

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 11:18 Güncelleme: 01.05.2024 - 11:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Ömerli ilçesine ziyarette bulundu.

        Vali Akkoyun, Hükümet Konağı önünde Kaymakam Kerem Türker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ tarafından karşılandı.

        Kaymakamlığı ziyaret eden Akkoyun, Kaymakam Türker'den ilçe hakkında bilgi aldı, güvenlik toplantısına katıldı.

        Daha sonra Akkoyun ve beraberindekiler Hürriyet Caddesinde esnafı ziyaret ederek, talep ve önerilerini dinledi.

        Ömerli Belediyesini de ziyaret eden Akkoyun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Ömerli Belediye Başkanı seçilen Hüsamettin Altındağ'a "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP ve DİSK Saraçhane'de buluştu!
        CHP ve DİSK Saraçhane'de buluştu!
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Golcülerin yarışı nefes kesiyor!
        Golcülerin yarışı nefes kesiyor!
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Kardeşinden kaçıp komşusuna sığınmıştı! Kanlı miras!
        Kardeşinden kaçıp komşusuna sığınmıştı! Kanlı miras!
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Kuraklık 300 yıllık kasabanın kalıntılarını ortaya çıkardı
        Kuraklık 300 yıllık kasabanın kalıntılarını ortaya çıkardı
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?

        Benzer Haberler

        Mardin'de devrilen pikaptaki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
        Mardin'de devrilen pikaptaki 1'i çocuk 3 kişi yaralandı
        Mardin'de kaza yapan tankerdeki akaryakıt yola döküldü
        Mardin'de kaza yapan tankerdeki akaryakıt yola döküldü
        4'üncü kattan düşen 4 yaşındaki Hilal, öldü
        4'üncü kattan düşen 4 yaşındaki Hilal, öldü
        Mardin'de balkondan düşen 4 yaşındaki kız çocuğu öldü
        Mardin'de balkondan düşen 4 yaşındaki kız çocuğu öldü
        Tanker, TIR'a çarptı; tonlarca petrol yola döküldü
        Tanker, TIR'a çarptı; tonlarca petrol yola döküldü
        Mardin'de aranan 38 şüpheliden 14'ü tutuklandı
        Mardin'de aranan 38 şüpheliden 14'ü tutuklandı