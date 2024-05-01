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        Mardin Emniyet Müdürlüğü dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

        Mardin Emniyet Müdürlüğünce, ikinci el araç alım satımı konusunda vatandaşlar uyarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 13:08 Güncelleme: 01.05.2024 - 13:08
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        Mardin Emniyet Müdürlüğü dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı
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        Mardin Emniyet Müdürlüğünce, ikinci el araç alım satımı konusunda vatandaşlar uyarıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, internet sitesi üzerinden bulunan ve satın alınması düşünülen aracın değerinin, piyasa değerinin altında olması durumunda dikkatli olunması, araç alım satım işlemleri boyunca ruhsatın asıl sahibi dışında hiçbir kimseyle görüşülmemesi gerektiği belirtildi.

        Açıklamada, dolandırıldığını fark edenlerin, 112 acil çağrı merkezini aramaları istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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