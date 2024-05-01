Mardin Emniyet Müdürlüğü dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, internet sitesi üzerinden bulunan ve satın alınması düşünülen aracın değerinin, piyasa değerinin altında olması durumunda dikkatli olunması, araç alım satım işlemleri boyunca ruhsatın asıl sahibi dışında hiçbir kimseyle görüşülmemesi gerektiği belirtildi.

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