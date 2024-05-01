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        Mardin'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 17:08 Güncelleme: 01.05.2024 - 17:10
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        Mardin'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        İdris A. yönetimindeki 06 CEB 352 plakalı otomobil, Gelinkaya Kavşağında plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs ile çarpıştıktan sonra takla attı.

        Kazada, İdris A. ve Ahmet A. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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