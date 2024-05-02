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        Midyat Belediye Meclis Toplantısı yapıldı

        Midyat Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 16:15 Güncelleme: 02.05.2024 - 16:15
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        Midyat Belediye Meclis Toplantısı yapıldı
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        Midyat Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi.

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında düzenlenen toplantıda, gündem maddeleri oylamaya sunuldu.

        Toplantıda, Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle (AYKOME) cadde, bulvar, meydan, sokaklarda yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelirler ve kazılar için izinlerin ve ruhsatların Mardin Büyükşehir Belediyesi 2024 yılı ücret tarifesine göre uygulanması konusunun görüşülerek karara bağlanarak oy birliği ile kabul edildi.

        Haziran ayı meclis toplantısının 3 Haziran'da yapılmasına karar verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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