Yaklaşık 1 ton metal atıkla dev geyik heykeli yaptı

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde ressam ve heykeltıraş Nurettin Çakmak, doğaya dikkati çekmek için yaklaşık 1 ton atık kullanarak heykel yaptı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nden mezun olan 3 çocuk babası Nurettin Çakmak, evinin altındaki "Mardin Sanat Merkezi" adını verdiği atölyesinde doğal yaşama, çevre kirliliğine ve geri dönüşüme dikkati çekmek için atıklardan heykel yapıyor.

Yaklaşık 15 yıldır atıklardan 22 heykel yaparak özel şirketler ile müze ve kurumlara hediye eden Çakmak'ın yeni eseri ise 3 metre yüksekliğinde, 2,5 metre uzunluğundaki geyik heykeli oldu.

Geçen yıl metal geri dönüşüm atıklarından ve yemek kaşıklarından hazırladığı şahmeran (başı insan, gövdesi yılan biçiminde olduğuna inanılan efsanevi yaratık) heykeli ile çevre kirliliğine dikkati çektiğini anlatan Çakmak, yeni eserinin ise atıklarla hazırladığı geyik heykeli olduğunu belirtti.

Çakmak, AA muhabirine, bugüne kadar çevre kirliliğine dikkati çekmek için doğaya en çok zarar veren atık metallerden 22 eser hazırladığını söyledi.

Çakmak, etkileyici olması amacıyla bu büyüklükte bir geyik heykeli yaptığını anlatarak, geyiğin doğada nadir görülen, korunması gereken hayvanlardan biri olduğunu ifade etti.

Hurdaları topladıktan sonra atölyede yıkadığını, dezenfekte ettiğini belirten Çakmak, "Daha sonra geyik formuna uygun parçaları çıkartıp, onları monte ediyorum. Yaklaşık 1 tona yakın demir kullandım. İçinde mekanik parçalar, bisiklet parçaları gibi metaller var. Şu an kullanılmayan ama doğaya da çok zararlı olan maddeleri kullandım. 6 ayda böyle bir çalışma çıktı. Bu çalışmamızı bilinç oluşturmak açısından farklı yerlerde sergileyeceğiz. İnsanlarımızda bu konuda bilinç oluşturmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.