Mardin'de 78 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 78 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Mazıdağı ilçesinde Tanrıyolu Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonda, öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından hakkında kesinleşmiş 78 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve bu suçlardan 4 yıldır aranan V.Ö. yakalandı.

Hükümlünün yakalanmasına yönelik 4 ayrı adreste yapılan aramada, 3 av tüfeği, 3 tabanca, 4 şarjör ve 63 mermi ele geçirildi.