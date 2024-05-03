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        Mardin'de 78 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 78 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:30 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:30
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        Mardin'de 78 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan 78 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Mazıdağı ilçesinde Tanrıyolu Mahallesinde bir eve düzenlenen operasyonda, öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından hakkında kesinleşmiş 78 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan ve bu suçlardan 4 yıldır aranan V.Ö. yakalandı.

        Hükümlünün yakalanmasına yönelik 4 ayrı adreste yapılan aramada, 3 av tüfeği, 3 tabanca, 4 şarjör ve 63 mermi ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından hükümlü cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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