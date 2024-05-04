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        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 04.05.2024 - 13:42
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        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 3 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, S.D. (41), D.Ö. (23) ve C.S. (35) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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