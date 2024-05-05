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        Mardin'de otomobilin çöp konteynerine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çöp konteynerine çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 17:57 Güncelleme: 05.05.2024 - 17:57
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        Mardin'de otomobilin çöp konteynerine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çöp konteynerine çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        İpekyolu Caddesi'nde Y.B'nin (36) kullandığı 47 KS 055 plakalı otomobil çöp konteynerine çarptı.

        Kazada, sürücü ile araçtaki H.B. (62), B.B. (11) ve C.B. (9) yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan çarpmanın etkisiyle devrilen konteynerdeki çöpler de çevreye saçıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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