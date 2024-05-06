Mardinli müzisyen baba ve kızı aynı sahneyi paylaşıyor

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'in Nusaybin ilçesinde yaşayan Ferhat Badur klarnetiyle, kızı Yağmur Badur da kemanıyla çeşitli davet, açılış ve etkinliklerde birlikte sahneye çıkıyor.

İlçede yaşayan Yağmur Badur (20), 10 yaşındayken televizyondan görüp, eczanede çalışan babası Ferhat Badur'dan (51) keman istedi. Kızına keman alan baba, onu kursa da gönderdi.

İlçede 3 yıl boyunca eğitim alarak keman çalmayı öğrenen Badur, 10 yıldır kentte ve çevre illerde birçok etkinlikte sahne aldı.

Baba Badur da kursa gitmeden klarnet çalmayı öğrendi. Yağmur Badur keman çalarken, baba Ferhat Badur da klarnetiyle bazı davet, açılış ve etkinliklerde kızına eşlik ediyor.

Konservatuvara hazırlanan ve ünlü bir keman virtüözü olmak isteyen Yağmur, ilçede çocuklara keman dersi veriyor. Yağmur, dünyaca ünlü Alman keman virtüözü David Garrett'in bir parçasını çaldığı sırada babası cep telefonu kamerasıyla görüntüsünü çekti ve Garrett'in sosyal medya hesabına gönderdi. Bunun üzerine Garrett, Yağmur'u dünya turu kapsamında Türkiye'de vereceği konsere davet etti. - "Kızımın sahnede alkışlandığını görmek gurur verici" Ferhat Badur, AA muhabirine, müzik tutkusunun kendisinde genç yaşlarda başladığını, özellikle klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici'yi çok sevdiğini söyledi.

Klarneti kursa gitmeden çalmayı öğrendiğini kaydeden Badur, müzik sevdasının kızına da yansıdığını belirtti. Badur, kızının kemanda kendisini geliştirdiğini ifade ederek, "Kızımın bu noktaya geleceğini hayal etmiyordum. Kızımın sahnede alkışlandığını görmek gurur verici. Dünyalar kadar mutlu oluyorum." dedi. Vatana ve millete faydalı bir evlat yetiştirme fikriyle hareket ettiğini kaydeden Badur, kızıyla her zaman gurur duyduğunu söyledi. Kızının ünlü bir keman virtüözü olmasını istediğini dile getiren Badur, "En büyük hayalim kızımın birgün çok ünlü olduğunda sahnede bana da yer vermesi. O zaman çok mutlu olurum. İlçede çok yetenekli çocuklar var. Ailelerin bu çocuklara destek olması lazım. Kızıma büyük destek veriyorum. Dilerim diğer ailelere de örnek olur." diye konuştu.

- "Babamla, beraber izliyorduk ve beraber çalıyorduk" Yağmur Badur da keman tutkusunun 10 yıl önce babası sayesinde başladığını, 3 yıl gördüğü kursun ardından kendisini geliştirdiğini söyledi. Çeşitli açılış, davet, etkinlik ve konserlerde keman çaldığını kaydeden Badur, şöyle devam etti: "Babam da klarnet çalıyor. İkimiz de aynı sürede başladık. Kendisi benim en büyük destekçimdir. Bu süreçte ayrıca ilham aldığım David Garrett, Lindsey Stirling gibi dünyaca ünlü keman virtiözleri de oldu. Onları izleyerek büyüdüm. Babamla, beraber izliyorduk ve beraber çalıyorduk. Bu şekilde ilerledim ve bu seviyeye geldim." ifadelerini kullandı.

Babasının David Garrett'in bir şarkısını çaldığı sırada görüntüsünü çektiğini ve bu videoyu Garrett'e gönderdiğini anlatan Badur, Garrett'in de haziran ayında Türkiye'deki konserine kendisini davet ettiğini anlattı. Badur, şunları söyledi: "Beni konserine davet etti. Hatta soundcheck (ses kontrolü) yaparken onun yanına gitmemi istedi. Onunla tanışacağım. Bunun için çok heyecanlıyım. Onunla orada sahne almak benim en büyük hayallerimden biri, çünkü kendisi gerçekten çok yetenekli ve ünlü biri. Bana ilham olmuş. Bir anda 'Yağmur sahnede gel birlikte çalalım' derse gerçekten çok mutlu olurum."