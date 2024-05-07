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        Mardin'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:29 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:29
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        Mardin'de 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli tutuklandı
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tepebaşı Mahallesi'nde 4 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ş.Ö, İ.D, M.A.Ö, H.Ş, M.E, S.E, A.S, M.S. ve A.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ş, M.S, A.S. ve A.S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Tepebaşı Mahallesi'nde 4 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu S.D. (41), D.Ö. (23) ve C.S. (35) yaralanmış, kavgaya ilişkin 9 şüpheli yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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