Midyat'ta Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Mardin'in Midyat ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından düzenlenen etkinlikte trafik kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının azaltılması hedefleniyor.

Trafik timlerince yolcu güvenliğinin sağlanması amacıyla Mardin-Midyat kara yolunda dron destekli denetim yapıldı.

Yolcu otobüsleri ve diğer toplu taşıma araçlarında da emniyet kemeri kullanımı ile ilgili denetim gerçekleştirildi. Denetimde ekipler sürücülere hız kurallarına uymaları, kırmızı ışıkta durmaları, alkollü araç kullanmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda bilgi verdi.