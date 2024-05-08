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        Midyat'ta Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:01 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:01
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        Midyat'ta Trafik Haftası etkinliği düzenlendi
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        Mardin'in Midyat ilçesinde Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından düzenlenen etkinlikte trafik kazalarından kaynaklı can ve mal kayıplarının azaltılması hedefleniyor.

        Trafik timlerince yolcu güvenliğinin sağlanması amacıyla Mardin-Midyat kara yolunda dron destekli denetim yapıldı.

        Yolcu otobüsleri ve diğer toplu taşıma araçlarında da emniyet kemeri kullanımı ile ilgili denetim gerçekleştirildi. Denetimde ekipler sürücülere hız kurallarına uymaları, kırmızı ışıkta durmaları, alkollü araç kullanmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda bilgi verdi.

        ​​​​​​​Jandarma ekipleri sürücülere ve yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi ile ilgili bilgilendirme yaptı.

        Hafta dolayısıyla ayrıca okullarda trafik eğitimi verildi, trafik güvenliği konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyeti yapıldı, el broşürü dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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