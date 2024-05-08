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        Mardin'de 73 öğrenciye bisiklet hediye edildi

        Mardin'inDerik ilçesinde "Çocuk Gülerse Derik Güler Projesi" kapsamında 73 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:02 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:02
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        Mardin'de 73 öğrenciye bisiklet hediye edildi
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        Mardin'inDerik ilçesinde "Çocuk Gülerse Derik Güler Projesi" kapsamında 73 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

        Cevizpınar Mahallesi Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Kaymakam Evren Çakır, İlçe Emniyet Müdür Vekili Erhan Koç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Kaya, öğrenciler ve veliler katıldı.

        Programda 73 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

        Bisiklet alan çocuklardan Ali Tan Demir, bisiklet sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, Kaymakam Çakır'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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