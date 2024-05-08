Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı sağlıklı yaşam eğitimi için işbirliği yapacak

Türk Böbrek Vakfı, Mardin'de öğrencilere sağlıklı beslenme konusunda eğitim verecek.

Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı arasında sağlıklı yaşam için beslenme ve hayat tarzı önerileri eğitimi için protokol imzalandı.

Protokole, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk imza attı.

Daha sonra Mardin Öğretmenevi'nde öğretmenlere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

Erk, seminerde yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projesi ile illeri gezerek öğrencilere sağlıklı beslenme konusunda eğitim verdiklerini söyledi.

Türkiye'de 12 yıldır bu çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Erk, bu kapsamda Mardin'in 55. il olduğunu, tüm illere gitmeyi hedeflediklerini belirtti.

Sağlıklı nesiller için özellikle şeker, tuz ve unlu mamullerin tüketiminin azaltılması gerektiğine işaret eden Erk, Türkiye genelinde 62 bin civarında diyaliz hastası bulunduğunu, bunlardan 23 bininin böbrek nakli beklediğini ve yılda 3 bin 800 civarında böbrek nakli yapıldığını bildirdi.

Türkiye'de tuz tüketimini düşürebildiklerini ancak şeker ve unda sınıfta kaldıklarını belirten Erk, "Şeker tüketimini mutlaka azaltmamız gerekiyor. Şerbetli tatlılardan vazgeçip sütlü tatlılara geçmemiz lazım. Unlu mamuller çok fazla tüketiliyor. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekşi mayalı buğday ekmeği tercih etmeliyiz." dedi.