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        Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı sağlıklı yaşam eğitimi için işbirliği yapacak

        Türk Böbrek Vakfı, Mardin'de öğrencilere sağlıklı beslenme konusunda eğitim verecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 17:12 Güncelleme: 08.05.2024 - 17:12
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        Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı sağlıklı yaşam eğitimi için işbirliği yapacak
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        Türk Böbrek Vakfı, Mardin'de öğrencilere sağlıklı beslenme konusunda eğitim verecek.

        Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Böbrek Vakfı arasında sağlıklı yaşam için beslenme ve hayat tarzı önerileri eğitimi için protokol imzalandı.

        Protokole, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ve Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk imza attı.

        Daha sonra Mardin Öğretmenevi'nde öğretmenlere yönelik eğitim semineri düzenlendi.

        Erk, seminerde yaptığı konuşmada, sosyal sorumluluk projesi ile illeri gezerek öğrencilere sağlıklı beslenme konusunda eğitim verdiklerini söyledi.

        Türkiye'de 12 yıldır bu çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Erk, bu kapsamda Mardin'in 55. il olduğunu, tüm illere gitmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Sağlıklı nesiller için özellikle şeker, tuz ve unlu mamullerin tüketiminin azaltılması gerektiğine işaret eden Erk, Türkiye genelinde 62 bin civarında diyaliz hastası bulunduğunu, bunlardan 23 bininin böbrek nakli beklediğini ve yılda 3 bin 800 civarında böbrek nakli yapıldığını bildirdi.

        Türkiye'de tuz tüketimini düşürebildiklerini ancak şeker ve unda sınıfta kaldıklarını belirten Erk, "Şeker tüketimini mutlaka azaltmamız gerekiyor. Şerbetli tatlılardan vazgeçip sütlü tatlılara geçmemiz lazım. Unlu mamuller çok fazla tüketiliyor. Beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekşi mayalı buğday ekmeği tercih etmeliyiz." dedi.

        Seminerde Vakfın Projeler Koordinatörü Ayşe Onat ve diyetisyen Gökçen Efe Aydın sunum yaptı.

        Protokol kapsamında kentteki okullarda 2 yıl boyunca personel, öğrenci ve velilere, böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere aşırı şeker ve tuz tüketiminin insan sağlığına zararları konusunda eğitim verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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