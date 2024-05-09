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        Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 09:42 Güncelleme: 09.05.2024 - 09:42
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        Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Mardin'de silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünde yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda 8 şüpheli yakalandı, adreslerde yapılan aramada, uzun namlulu otomatik tüfek, ⁠2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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