Mardin 1. Bilim ve Sanat Festivali açıldı

Mardin'de 1. Bilim ve Sanat Festivali açıldı.

Artuklu fuar alanında Valilik himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen festivalde, 10 ilçeden öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı bilimsel projeler, sanat eserleri ve üretim materyalleri sergilendi.

Vali Tuncay Akkoyun, festivalin açılışında, öğrencilerin sanat eserlerini ve üretim materyallerini tanıtmak amacıyla festivalin düzenlendiğini, "Sevgili gençler, siz yeter ki gayret edin, biz devlet ve millet olarak her zaman yanınızdayız, yanınızda olmaya, sizleri desteklemeye devam edeceğiz." dedi.