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        Mardin'de gasp iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Derik ilçesinde durdurdukları araçlardaki kişilerin paralarını gasp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 17:20 Güncelleme: 09.05.2024 - 17:20
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        Mardin'de gasp iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Derik ilçesinde durdurdukları araçlardaki kişilerin paralarını gasp ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 3 Mayıs'ta Derik ilçesi İpek yolu üzerinde Irak plakalı araçları durdurarak araçtakilerin paralarını gasp eden silahlı çeteye yönelik operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı, olayda kullanılan araç, silah ve dijital materyaller ile mağdurlardan gasp edilen 9 bin 990 dolar ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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