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        Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Derik ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 10:10 Güncelleme: 10.05.2024 - 10:10
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        Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Mardin'in Derik ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        İlçeye bağlı Hayırlı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 SL 550 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, tır şoförü yaralandı.

        Yaralı, sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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