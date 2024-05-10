Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Mardin'in Derik ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Mardin'in Derik ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
İlçeye bağlı Hayırlı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 SL 550 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, tır şoförü yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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