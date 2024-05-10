Midyat'ta kafe ve restoranlara denetim

Kontrollerde hijyen kurallarına uymayan ve belgeleri eksik olan işletmeler uyarıldı, sorunun devam etmesi durumunda ise cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

Gıda mühendisi eşliğinde gerçekleştirilen denetimde, kafe ve restoranlarda kullanılan ürünler, fiyat listeleri, ürünlerin saklama şartları, hijyen ile belgeler kontrol edildi.

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