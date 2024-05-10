Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Mardin'in Midyat ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşu platformlarının öncülüğünde gerçekleştirilen basın açıklamasında İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:09 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Midyat ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşu platformlarının öncülüğünde gerçekleştirilen basın açıklamasında İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

        Cevat Paşa Camisi önünde toplanan katılımcılar ellerinde "Yaşasın Gazze-Filistin direnişi" yazılı döviz taşıdı, İsrail aleyhine slogan attı.

        Mardin İlim Yayma Cemiyeti Başkanı ve Platform Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in hukuk, uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri tanımayarak, kadın, çocuk ve yaşlı demeden bütün Filistin halkına yönelik katliam uyguladığını söyledi.

        Başboğa, "Gazze'deki zulmün bir an önce sona ermesini istiyoruz." dedi.

        Açıklamanın ardından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Türkiye'yi şoke eden 'Çöp ev' davasında flaş gelişme!
        Türkiye'yi şoke eden 'Çöp ev' davasında flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        7 yıl önce ortadan kaybolan genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        7 yıl önce ortadan kaybolan genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu

        Benzer Haberler

        Midyat'ta Eğitim-Bir-Sen'den okul müdürünün öldürülmesine tepki
        Midyat'ta Eğitim-Bir-Sen'den okul müdürünün öldürülmesine tepki
        Midyat'ta kafe ve restoranlara denetim
        Midyat'ta kafe ve restoranlara denetim
        Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Mardin'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
        Mardin'de bıçaklı kavga: 2 yaralı
        Mardin'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Mardin'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Araçlarını durdurdukları Iraklıların paralarını gasbeden çeteye operasyon:...
        Araçlarını durdurdukları Iraklıların paralarını gasbeden çeteye operasyon:...