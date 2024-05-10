Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Mardin İlim Yayma Cemiyeti Başkanı ve Platform Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in hukuk, uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri tanımayarak, kadın, çocuk ve yaşlı demeden bütün Filistin halkına yönelik katliam uyguladığını söyledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.