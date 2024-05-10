Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Mardin'in Midyat ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşu platformlarının öncülüğünde gerçekleştirilen basın açıklamasında İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.
Mardin'in Midyat ilçesinde Sivil Toplum Kuruluşu platformlarının öncülüğünde gerçekleştirilen basın açıklamasında İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.
Cevat Paşa Camisi önünde toplanan katılımcılar ellerinde "Yaşasın Gazze-Filistin direnişi" yazılı döviz taşıdı, İsrail aleyhine slogan attı.
Mardin İlim Yayma Cemiyeti Başkanı ve Platform Dönem Sözcüsü Necmettin Başboğa, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in hukuk, uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri tanımayarak, kadın, çocuk ve yaşlı demeden bütün Filistin halkına yönelik katliam uyguladığını söyledi.
Başboğa, "Gazze'deki zulmün bir an önce sona ermesini istiyoruz." dedi.
Açıklamanın ardından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
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