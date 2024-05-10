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        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı nisan ayında 66 bin 840 yolcuya hizmet verdi

        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 66 bin 804 yolcuya hizmet verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 20:28 Güncelleme: 10.05.2024 - 20:28
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        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı nisan ayında 66 bin 840 yolcuya hizmet verdi
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        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 66 bin 804 yolcuya hizmet verdi.

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanının nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 66 bin 804 oldu.

        Nisan ayında Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 410'a ulaştı.

        Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise nisan ayında toplam 637 ton oldu.

        Bu yılın ilk 4 aylık dönemde ise Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında yolcu trafiği 250 bin 732, uçak trafiği 1595, yük trafiği ise 2 bin 284 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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