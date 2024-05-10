Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı nisan ayında 66 bin 840 yolcuya hizmet verdi

Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı geçen ay 66 bin 804 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanının nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 66 bin 804 oldu.

Nisan ayında Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 410'a ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise nisan ayında toplam 637 ton oldu.