Mardin'de ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı

İl Müftüsü Enver Türkmen, burada yaptığı konuşmada, 163 kişiden oluşan ilk hacı adayı kafilelerini gönderdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

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