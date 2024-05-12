Mardinli anneye 700 gram doğan bebeği 139 gün sonra Anneler Günü hediyesi oldu

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Mardin'de 24 haftalıkken prematüre olarak 700 gram ağırlığında doğan Yakup Arjen Doğan, 139 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından 3 kilo 500 gram ağırlığa ulaşarak annesine kavuştu.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 31 yaşındaki Perihan Doğan, dördüncü hamileliğinin 24. haftasında sancılarının başlaması üzerine eşi Mehmet Doğan tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede "yaşam sınırı" kabul edilen 24'üncü haftada 700 gram ağırlığında doğan bebeğe Yakup Arjen adı verildi.

Anne Perihan Doğan, AA muhabirine, doktor ve sağlık çalışanlarına olan güven ve dualarıyla bebeğinin tedavi boyunca hayata tutunacağına inandığını söyledi.

Anneler Günü'nde sağlıklı bebeklerini kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Doğan, "Çok şükür. Evde 3 oğlum var, kardeşleri 4 gözle bekliyor onu. Çok güzel bir duygu. Anneler Günü'nde verilen en güzel hediye. Rabbime şükürler olsun. Sabrın sonu selamettir. Sabrettik, sonu güzel oldu. Çok rahatsızlık geçirdi. Küçük elleriyle yaşama tutundu. 700 gramdan buralara geldi." ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Doğan da oğlunun 700 gram doğunca çok üzüldüklerini, evladının çok sıkıntılar çektiğini kaydetti.