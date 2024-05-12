Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Anneler Günü mesajı

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 13:11 Güncelleme: 12.05.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Anneler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, annelerin karşılıksız sevginin timsali olduğunu belirterek, onların her zaman "baş tacı" olduğunu ifade etti.

        Şahin, şunları kaydetti:

        "Karşılıksız sevgi, şefkat ve merhametle bizlerin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi annelerimiz, en değerli varlıklarımızdır. Annelerimiz, hayatımızın her anında izlerini taşıdığımız, ilk öğretmenimiz, dert ortağımız, sevgi ve şefkatin kaynağı, en kutsal varlığımızdır. Bu duygu ve düşüncelerle başta vatan için gözünü kırpmadan can veren şehitlerimizin kıymetli eşleri ve anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, hepsine sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis'in ziyareti öncesinde konuştu
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Kıbrıs'ta askerdeyken firar etti! Esrarengiz bir cinayete kurban gitti
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        Bu bölgelere dikkat! Kritik yağış uyarısı
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        En çok kimle zaman geçiriyorsunuz?
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Eurovision'u kazanan ülke belli oldu
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        Demiral'dan Fenerbahçe itirafı!
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        "ABD'den İsrail'e hassas istihbarat vaadi"
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!
        Arda Güler attı, Real Madrid farklı kazandı!

        Benzer Haberler

        Mardinli anneye 700 gram doğan bebeği 139 gün sonra Anneler Günü hediyesi o...
        Mardinli anneye 700 gram doğan bebeği 139 gün sonra Anneler Günü hediyesi o...
        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Bekçi, nöbet kulübesinde ölü bulundu
        Bekçi, nöbet kulübesinde ölü bulundu
        Mardin'de ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
        Mardin'de ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den Engelliler Haftası mesajı
        Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin'den Engelliler Haftası mesajı
        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı nisan ayında 66 bin 840 yolcuya hiz...
        Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı nisan ayında 66 bin 840 yolcuya hiz...