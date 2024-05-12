Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma'dan Anneler Günü mesajı

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 16:20 Güncelleme: 12.05.2024 - 16:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Mardin İl Başkanı Alma'dan Anneler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Mardin İl Başkanı Vahap Alma, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Alma, mesajında, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda kadının hayatını kaybettiğini, kadınlardan büyük bölümün de anne olduğunu belirtti.

        Çocuklarını korumanın hayalini kuran Gazzeli annelerin bağrında yanan ateşin bir gün söneceğine inandığını ifade eden Alma, şunları kaydetti:

        "Zalimler hak ettikleri cezaya muhakkak çarptırılacaktır. Tüm desteğimiz, dualarımız Gazzeli kardeşlerimiz içindir. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, ebediyete intikal etmiş annelerimizi rahmetle anıyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        19 yaşındaki Mehmedali'nin öldürüldüğü saldırının detayları ortaya çıktı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        Meteoroloji saat vermişti! Kısa sürede sele yol açtı
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        "Bana verilen makama hakaret edemezsiniz"
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        300 bin Filistinli göç etmek zorunda kaldı
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Bisikletli Zeliha'nın öldüğü kazanın görgü tanığı konuştu
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        Şarkılar kadar kıyafetler de yarıştı
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        İstanbul Boğazı'nda 'Tekerlekli yalı' tartışması!
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        "Her cümlesinde ayrı bir film heyecanı"
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Şiddet sürüyor! Sedyeden kalkıp doktora saldırdı
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Alina Boz'dan Galatasaray açıklaması
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Edirne'de "tiny house" yasağı
        Ya tamam ya devam!
        Ya tamam ya devam!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        Narsist olabileceğinizi gösteren 10 işaret!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        Binlerce kişi sokaklarda: Protestolar sürüyor
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        21 gün şekersiz beslenirsek vücudumuzda neler değişir?
        Antalya'da bindi Erzurum'da indi
        Antalya'da bindi Erzurum'da indi
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Hayatı 'Plajda' değişti
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor
        Bir dönemin çocuk yıldızı İBB'de çalışıyor

        Benzer Haberler

        Mardin Valisi Akkoyun'dan Anneler Günü mesajı
        Mardin Valisi Akkoyun'dan Anneler Günü mesajı
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Anneler Günü mesajı
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den Anneler Günü mesajı
        Mardinli anneye 700 gram doğan bebeği 139 gün sonra Anneler Günü hediyesi o...
        Mardinli anneye 700 gram doğan bebeği 139 gün sonra Anneler Günü hediyesi o...
        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Bekçi, nöbet kulübesinde ölü bulundu
        Bekçi, nöbet kulübesinde ölü bulundu
        Mardin'de ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı
        Mardin'de ilk hac kafilesi kutsal topraklara uğurlandı