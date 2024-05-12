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        Mardin'de kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 21:32 Güncelleme: 12.05.2024 - 21:32
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        Mardin'de kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı
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        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı.

        Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Emin B'ye çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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