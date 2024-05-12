Mardin'de kamyonetin çarptığı çocuk yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırsal Ortaköy Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Emin B'ye çarptı.

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