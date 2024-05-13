Dicle Elektrik Genel Müdürü Arvas, Mardin'de "Basın Buluşması"nda konuştu:

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, şirketin hizmet verdiği 6 ile ilişkin, "Özelleştirme öncesinde kayıp kaçak oranı yüzde 76'lardaydı. Geçen sene itibarıyla bunu yüzde 42'lere indirmeyi başardık. İnşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte kırsal alanda yapacağımız çalışmalarla bunu yüzde 30'ların altına getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Arvas, genel müdür yardımcıları ve Dicle Elektrik Mardin İl Müdürü Halil Homan ile merkez Artuklu ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Basın Buluşması"nda, 2013 yılından bu yana yaptıkları yatırımlar ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Dicle Elektrik'in, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak'ta 2,2 milyon aboneye hizmet verdiğini ifade eden Arvas, bir yandan en iyi hizmeti sunmanın çabası içerisinde olduklarını bir yandan da kayıp kaçak oranını düşürmeye çalıştıklarını söyledi. Arvas, "Özelleştirme öncesinde kayıp kaçak oranı yüzde 76'lardaydı. Geçen sene itibarıyla bunu yüzde 42'lere indirmeyi başardık. 10 yılda yüzde 42'lere getirmemize rağmen 21 dağıtım şirketi içerisinde hala kayıp kaçağı yüksek olan bir bölgeyiz. İnşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte kırsal alanda yapacağımız çalışmalarla bunu yüzde 30'ların altına getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Kayıp kaçakla mücadeleyi tedarik sürekliliğine katkı sağlamak için de yaptıklarını belirten Arvas, vatandaşlara kaliteli enerji sunmak için bu kayıt dışı kullanım ile mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmek zorunda olduklarını kaydetti. Arvas, "Kaçağı belli bir seviyeye indirmediğimiz sürece normal abonelerin kesintisiz yüzde 100 kaliteli enerji kullanma imkanı yok." dedi. - "Milyonlarca abonenin tükettiğinin 2 katını 4-5 bin abone tüketiyor" Türkiye'nin tarım alanında önemli bir bölgesinde hizmet verdiklerine işaret eden Arvas, kaçak elektrik kullanımının büyük bölümünün tarım sulama faaliyetleri esnasında bu bölgede gerçekleştiğini bildirdi.

Arvas, şöyle devam etti: "Bölgede tarım alanlarının yüzde 50'sinde sulu tarım yapılıyor. Bu sulu tarımın da yaklaşık yüzde 70'i elektrik enerjisi ile yapılıyor. Bu çok büyük bir enerji gerektiriyor. 22 milyar kilovatsaatlik enerji tüketimimizin yaklaşık 3'te 1'ini tarımsal sulama yapan vatandaşlarımız kullanıyor. Burada da yaklaşık 30 bine yakın abonemiz var. Kayıt dışı ile beraber 40 bine yakın trafo var. Özellikle Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa'daki çiftçilerimizin şu an itibarıyla ana para borcu 30 milyar lira seviyesine dayanmış durumda. Milyonlarca abonenin tükettiğinin 2 katını 4-5 bin abone tüketiyor. Durum böyle olunca bunların aşırı yüklenmelerinden dolayı çok büyük şebeke bazlı sıkıntılar yaşıyoruz. Geçen sene de muhtemelen bu sene de mecburen planlı ya da plansız kesinti yapmak zorunda kalıyoruz. Arızaların süreleri uzuyor. Bölge halkı, 4-5 bin abonenin mağduriyetini yaşıyor. Hatta özellikle temmuz ve ağustos aylarındaki aşırı tüketim Türkiye'yi etkiliyor."

Bölgede çiftçileri ziyaret edip bilinçlendirme faaliyeti yürüttüklerini, mağduriyetin bu yıl da yaşanmaması için yoğun bir çaba harcadıklarını dile getiren Arvas, şunları söyledi: "Bu, sadece tarımsal sulama için kullanılan bir şebeke değil. Şebekenin asıl amacı bölgede 2 milyonun üzerindeki aboneye, 6 milyonun üzerindeki vatandaşa hizmet vermek için kurulan bir şebeke. Bunu bu kadar hunharca, kayıt dışı kullanmak, gerçekten diğer milyonlarca insanın hakkına, hukukuna maalesef saygısızlık oluyor. Çiftçilerimizden, bu konuya ve uyarılara dikkat etmelerini özellikle rica ediyorum."