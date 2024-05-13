Savur'da yağıştan dolayı zarar gören tarihi çamaşırhane restore ediliyor

Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Hamidi, mahallede yaşam kalitesini artırmak için birlikte güzel çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Mahalledeki vatandaşlar da Belediye Başkanı Hamidi'ye teşekkür etti.

Hamidi, "Tarihi çamaşırhanenin önemli bir kültürel miras olduğunun farkındayız. Bu mirası gelecek nesillere aktarmak için gerekli tüm adımları atacağız. Her zaman tarihimize sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

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