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        Savur'da yağıştan dolayı zarar gören tarihi çamaşırhane restore ediliyor

        Mardin'in Savur ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle hasar gören tarihi çamaşırhanede restorasyon çalışması yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 12:37 Güncelleme: 13.05.2024 - 12:37
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        Savur'da yağıştan dolayı zarar gören tarihi çamaşırhane restore ediliyor
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        Mardin'in Savur ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle hasar gören tarihi çamaşırhanede restorasyon çalışması yapılıyor.

        Başkavak Mahallesi'ndeki tarihi çamaşırhanede yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, tarihi yapıyı mahalleye kazandıracaklarını söyledi.

        Hamidi, "Tarihi çamaşırhanenin önemli bir kültürel miras olduğunun farkındayız. Bu mirası gelecek nesillere aktarmak için gerekli tüm adımları atacağız. Her zaman tarihimize sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

        Mahalledeki vatandaşlar da Belediye Başkanı Hamidi'ye teşekkür etti.

        Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Hamidi, mahallede yaşam kalitesini artırmak için birlikte güzel çalışmalar yapacaklarını belirtti.

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