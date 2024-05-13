Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Tepebaşı Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, K.A. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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