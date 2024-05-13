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        Mardin'de bir ev çıkan yangında hasar gördü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 22:42 Güncelleme: 13.05.2024 - 22:42
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        Mardin'de bir ev çıkan yangında hasar gördü
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        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

        İpek Mahallesi'nde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangın evde hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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