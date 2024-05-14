Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:57 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Koçhisar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Y.A. (45) ve A.A. (43) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        Toz fırtınası vurdu, reklam panosu düştü: 14 kişi öldü!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        "Bingöl'de yerin altından ses geliyor" iddiası! Prof. Dr. Görür'den açıklama!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Icardi'ye sürpriz talip!
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Avustralyalı doktor, beyin kanserini kendi çalışmasıyla tedavi etti
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Netanyahu'ya tepki büyüyor
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Havalimanından giriş yaptılar! Pusetin altına sakladılar! Tam 73 kilo!
        Havalimanından giriş yaptılar! Pusetin altına sakladılar! Tam 73 kilo!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez oldu
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        ABD'ye güzellik kraliçesi dayanmıyor
        Şifreli kapıyı zorlayıp yoğun bakıma girdiler!
        Şifreli kapıyı zorlayıp yoğun bakıma girdiler!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        Adem Sözüer’den İstanbul Üniversitesi’nde son ders
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi

        Benzer Haberler

        Bekçiyi dövüp, tarladaki traktör ve trafoları ateşe verdiler; geçen yıl da...
        Bekçiyi dövüp, tarladaki traktör ve trafoları ateşe verdiler; geçen yıl da...
        Mardin'de bir ev çıkan yangında hasar gördü
        Mardin'de bir ev çıkan yangında hasar gördü
        Belediye önündeki tartışmada vuruldu
        Belediye önündeki tartışmada vuruldu
        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Savur'da yağıştan dolayı zarar gören tarihi çamaşırhane restore ediliyor
        Savur'da yağıştan dolayı zarar gören tarihi çamaşırhane restore ediliyor
        Dicle Elektrik Genel Müdürü Arvas, Mardin'de "Basın Buluşması"nda konuştu:
        Dicle Elektrik Genel Müdürü Arvas, Mardin'de "Basın Buluşması"nda konuştu: