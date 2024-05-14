Mardin'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada, Y.A. (45) ve A.A. (43) yaralandı.

İlçeye bağlı Koçhisar Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

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