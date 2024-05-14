Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde tankerin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 18:39 Güncelleme: 14.05.2024 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde tankerin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Şivan D. yönetimindeki 73 AAC 717 plakalı akaryakıt yüklü tanker, kırsal Balaban Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak, refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü hayatını kaybetti.

        Devrilen tankerden sızan akaryakıtın alev alması ihtimaline karşı itfaiye ekiplerince bölgede önlem alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
        Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
        Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı!
        Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı!
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz"
        Gürcistan'da tartışmalı yasaya onay
        Gürcistan'da tartışmalı yasaya onay
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan et fiyatı açıklaması
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Kopya çeken öğrenci öğretmeni bıçakladı!
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        Almanlar duyurdu: Haller ve Beşiktaş...
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı

        Benzer Haberler

        Yol kenarına kurduğu çadırında ölü bulundu
        Yol kenarına kurduğu çadırında ölü bulundu
        Mardin'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Mardin'de çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
        Bekçiyi dövüp, tarladaki traktör ve trafoları ateşe verdiler; geçen yıl da...
        Bekçiyi dövüp, tarladaki traktör ve trafoları ateşe verdiler; geçen yıl da...
        Mardin'de bir ev çıkan yangında hasar gördü
        Mardin'de bir ev çıkan yangında hasar gördü
        Belediye önündeki tartışmada vuruldu
        Belediye önündeki tartışmada vuruldu
        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Mardin'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı