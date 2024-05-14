Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

Gruptakiler, İsrail aleyhine sloganlar atarak bir süre daha yürüdü.

Grup adına açıklama yapan İzzettin Elhatip, İsrail'in Gazze'de katliam yaptığını ve savaş suçu işlediğini söyledi.

Merkez Artuklu ilçesinde bir araya gelen Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu temsilcileri ve üyeleri, ellerinde Filistin bayrakları ile İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki gösterdi.

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