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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Savur ilçesini ziyaret etti

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Savur ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 10:08 Güncelleme: 15.05.2024 - 10:08
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Savur ilçesini ziyaret etti
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        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Savur ilçesini ziyaret etti.

        Savur Kaymakamlığını ziyaret eden Akkoyun, Kaymakam Fatih Çevik'ten yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi'yi de ziyaret eden Akkoyun, tarihi çarşıda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Vali Akkoyun'a, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hidayet Koç ve İlçe Emniyet Amir Vekili Yasin Coşkun da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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