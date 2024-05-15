Midyat'ta menfeze düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ACT 436 plakalı hafif ticari araç, Midyat Şırnak kara yolunda kontrolden çıkarak menfeze düştü.
Kazada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
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