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        Midyat'ta menfeze düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:27 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:27
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        Midyat'ta menfeze düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ACT 436 plakalı hafif ticari araç, Midyat Şırnak kara yolunda kontrolden çıkarak menfeze düştü.

        Kazada, 3 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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