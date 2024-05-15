Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 17:17 Güncelleme: 15.05.2024 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de bir evde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İlçeye bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangında, dumandan etkilenen K.Ö. (46), M.Ö. (54) ve N.A. (55) sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Slovakya Başbakanı'na silahlı saldırı
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Ankara Emniyeti'nde 4 gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB Genel Kurulu'nda konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkan adayı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Erkek arkadaşını öldürmüştü cezası belli oldu
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Yürek yakan olay! Baba ve kızı ölü bulundu!
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Galatasaray, İlkay için nabız yokluyor
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Bakan Şimşek'ten köprü ve otoyol zammı açıklaması
        Ayten Gökçer'e veda
        Ayten Gökçer'e veda
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Konserde korkunç kaza; kısmen felç oldu
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Okyanuslar hakkında sizi şaşırtacak 10 ilginç bilgi!
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi

        Benzer Haberler

        Mardin Barosu'ndan Prof. Dr. Akgündüz hakkında suç duyurusu
        Mardin Barosu'ndan Prof. Dr. Akgündüz hakkında suç duyurusu
        Midyat'ta menfeze düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Midyat'ta menfeze düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Savur ilçesini ziyaret etti
        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Savur ilçesini ziyaret etti
        Mardin'de devrilen akaryakıt yüklü tankerin şoförü öldü
        Mardin'de devrilen akaryakıt yüklü tankerin şoförü öldü
        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Mardin'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
        Mardin'de tarihi manastırın bahçesindeki üretimle asırlık üzümlerin geni ko...
        Mardin'de tarihi manastırın bahçesindeki üretimle asırlık üzümlerin geni ko...