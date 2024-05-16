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        Mardin'de 7 kurumun katılımıyla acil durum ve ilk yardım tatbikatı yapıldı

        Mardin'de 7 kurumun katılımıyla acil durum ve ilk yardım tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 13:13 Güncelleme: 16.05.2024 - 13:13
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        Mardin'de 7 kurumun katılımıyla acil durum ve ilk yardım tatbikatı yapıldı
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        Mardin'de 7 kurumun katılımıyla acil durum ve ilk yardım tatbikatı gerçekleştirildi.

        Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Erten'in koordinasyonunda, İlkyardımcılar Öğrenci Topluluğu tarafından acil durum ve ilk yardım tatbikatı yapıldı.

        Kampüste düzenlenen tatbikata, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, itfaiye, Türk Kızılay, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve MAÜ öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 120 kişi katıldı.

        Tatbikatta senaryo gereği, bir binanın 3. katında meydana gelen patlamada, binada mahsur kalanlar kurtarıldı, yaralananlara müdahale edildi. Ayrıca, trafik kazasında araçta mahsur kalan yaralılar kurtarılarak hastaneye sevkleri sağlandı.

        Tatbikatın ardından açıklamada bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Reşit Yıldız, tatbikatta öğrencilerin önemli bilgiler kazandığını söyledi.

        Bu tür tatbikatların olası afetlerde büyük önem taşıdığını aktaran Yıldız, "Amacımız öğrencilerimizi bu tür tatbikatlarla teoriğin yanında pratikle de daha iyi yetiştirmek. Teorik ve uygulamalı olarak bu öğrencilerimizin yetişmesi için gayret sarf ediyoruz. Güzel ve başarılı bir tatbikat gerçekleştirdik." dedi.

        AFAD İl Müdürü Kerem Oruk da tatbikatların ekiplerin operasyon kabiliyetini ve olaylara müdahale reflekslerini geliştirmek adına çok kıymetli olduğunu belirterek, tatbikatın başarılı ve sorunsuz bir şekilde yapıldığını bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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