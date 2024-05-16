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        Mardin'de "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 14:51 Güncelleme: 16.05.2024 - 14:51
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        Mardin'de "Gençlik Yürüyüşü" düzenlendi
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.

        19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşe çok sayıda öğrenci katıldı.

        Kent meydanında toplanan gençler ve vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü.

        Kaymakam Ercan Kayabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 'gençlik yürüyüşü'nü geleceğimizin teminatı gençlerimiz, sporcularımız ve Nusaybinli hemşehrilerimiz ile coşkuyla gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi

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