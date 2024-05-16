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        Midyat'ta turizm alanlarda faaliyet gösteren işletmeler denetlendi

        Mardin'de turistlerin huzurlu ve güvenli bir şekilde ziyaretlerini yapabilmeleri için kurulan Turizm Denetim Komisyonu, Midyat ilçesinde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 17:02 Güncelleme: 16.05.2024 - 17:02
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        Midyat'ta turizm alanlarda faaliyet gösteren işletmeler denetlendi
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        Mardin'de turistlerin huzurlu ve güvenli bir şekilde ziyaretlerini yapabilmeleri için kurulan Turizm Denetim Komisyonu, Midyat ilçesinde denetim yaptı.

        Vali Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Belediye personellerinden oluşan komisyon üyeleri, ilçede turizm alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

        Midyat Belediyesi Zabıta Amiri Barış Özsunar, komisyon üyeleri olarak ilçede seyahat acenteleri, kafe, restoran, otel, pastane ve hediyelik eşya satıcıları gibi işletmeleri kontrol ettiklerini söyledi.

        Denetimlerin süreceğini aktaran Özsunar, "Fiyat listeleri, vergi levhaları, işyeri açma ruhsatları, temizlik-hijyen konularında denetim gerçekleştiriyoruz. Sıkıntılı gördüğümüz işletmelere yasal ve idari işlemler yapıyor, uyarılarda bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık ve huzuru için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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