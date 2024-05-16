Midyat'ta turizm alanlarda faaliyet gösteren işletmeler denetlendi

Mardin'de turistlerin huzurlu ve güvenli bir şekilde ziyaretlerini yapabilmeleri için kurulan Turizm Denetim Komisyonu, Midyat ilçesinde denetim yaptı.

Vali Tuncay Akkoyun'un talimatlarıyla İl Emniyet Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Belediye personellerinden oluşan komisyon üyeleri, ilçede turizm alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde denetim gerçekleştirdi.

Midyat Belediyesi Zabıta Amiri Barış Özsunar, komisyon üyeleri olarak ilçede seyahat acenteleri, kafe, restoran, otel, pastane ve hediyelik eşya satıcıları gibi işletmeleri kontrol ettiklerini söyledi.