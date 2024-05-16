Mardin'de gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasaklandı

Mardin Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık ve kapalı yer toplantıları ile her türlü protesto eyleminin 4 gün süreyle yasaklandığı duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, saldırı olaylarının önüne geçmek, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek ve bu bağlamda milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve genel sağlığın korunması amacıyla bazı kararlar alındığı kaydedildi.

Bu kapsamda bugün saat 18.00'den itibaren 20 Mayıs saat 18.00'e kadar Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, dron çekimi faaliyetleri, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ile her türlü protesto eyleminin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: