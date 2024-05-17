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        Midyat'ta belediyenin çalışmalarından memnun olan esnaf pankart asarak teşekkür etti

        Mardin'in Midyat ilçesinde alt ve üst yapı çalışmalarından memnun olan esnaf astığı pankartla belediyeye teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 13:08 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:08
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        Midyat'ta belediyenin çalışmalarından memnun olan esnaf pankart asarak teşekkür etti
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        Mardin'in Midyat ilçesinde alt ve üst yapı çalışmalarından memnun olan esnaf astığı pankartla belediyeye teşekkür etti.

        İlçe merkezinde alt ve üst yapı çalışmaları yapılarak turizme kazandırılan tarihi çarşıda iş yerleri bulunan esnaf, memnuniyetini belirtmek için pankart astı.

        Pankartta Belediye Başkanı Veysi Şahin'e teşekkür eden esnaftan Garip Altınışık, ilçede yaklaşık 20 yıldır esnaflık yaptığını, bir yandan ilçedeki vatandaşlara hizmet sunarken bir yandan da ilçeye gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını söyledi.

        Belediye Başkanı Şahin tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla bu hizmeti en iyi şekilde sunduklarını dile getiren Altınışık, "Turizm ve bölgenin kalkınması bakımından çok güzel projeleri, destekleri oluyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Bu nedenle esnaf adına böyle bir pankart asma kararı aldık." dedi.

        Tahsin Şen de tarihi değerlere çok önem veren Şahin'e esnaf olarak teşekkür ettiklerini dile getirerek, Şahin'in başarılı çalışmalarının devam etmesini dilediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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